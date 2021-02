Escándalos por vacunas reclaman un nuevo ministro, ahora en Ecuador

La tendencia de que unos cuantos ‘VIP’ obtengan beneficios adicionales en el hemisferio sur no es sorprendente debido a una trifecta de factores regionales. Latinoamérica no solo es una de las regiones económicamente más desiguales y corruptas del mundo, sino que también es donde el virus ha golpeado con más fuerza. Las previsiones de vacunación completa en los países varían entre dos años y una década.

Los ecuatorianos están indignados porque el lento ritmo del esfuerzo de vacunación no impidió que las personas con influencias recibieran la codiciada vacuna. El viernes, el locutor de radio octogenario Diego Oquendo, se convirtió en la última persona que no es de primera línea que reconoció haber recibido la vacuna. A diferencia de Argentina y Perú, donde los Gobiernos han publicado listas de personas que recibieron dosis tempranas, Zevallos dijo que la confidencialidad del paciente imposibilitaba hacer lo mismo.

