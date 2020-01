Escándalo sexual se cobra la cabeza de Gobernador de NY

“En los últimos días he empezado a compensar mis fallos privados con mi esposa Silda, mis hijos y toda mi familia. El remordimiento siempre estará conmigo (…) lamento profundamente que no estuve a la altura de lo que se esperaba de mí”, dijo Spitzer, hablando con su esposa a su lado. Spitzer no hizo referencia específica a las acusaciones que lo rodean.

“Renuncio al puesto de Gobernador. A petición del vicegobernador Paterson, la dimisión se hará efectiva el lunes 17 de marzo”, agregó. Spitzer, del Partido Demócrata, había enfrentado una intensa presión para que dimitiera y amenazas de impugnaciones de parte de los republicanos desde que el diario The New York Times reportó el lunes que investigadores federales interceptaron una conversación telefónica suya en la que se citaba con una prostituta.

