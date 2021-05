Escándalo en la Lotería solo ha dejado una baja: una secretaria

El exfuncionario reiteró que existen “graves anomalías” en el proceso de devolución de los chances y billetes correspondientes a los sorteos ordinarios y del Gordito. Narró, por ejemplo, que las devoluciones de lo que no se vende deben hacerse antes del sorteo, y con perforaciones para evitar que sean cobrados. Sin embargo, agregó, “ahora” se hacen devoluciones hasta varias horas después del sorteo. Esto, dijo, implica el riesgo del cobro de los chances y billetes premiados que no fueron vendidos. Es decir, es el escenario para un fraude.

