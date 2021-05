Escándalo en la Lotería empuja reformas a ley

La LNB tiene varias normativas dispersas que la regulan. Entre ellas, la Ley 25 de 1914 (orgánica); Ley 9 de 1919, por la que se designó la junta directiva; Ley 109 del 8 de febrero de 1943; Ley 96 del 4 de diciembre de 1963; los Decretos de Gabinete No. 224 del 16 de julio de 1969 y No. 57 de 1970.

A juicio de la exprocuradora Ana Matilde Gómez, el sistema permite un “¿qué hay para mí?”. Por ello, Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, propuso que el Presidente no designe a la junta directiva y que lo haga un consejo representado por personas que no hayan corrido a cargos de elección.

