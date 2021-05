Escándalo en EEUU: una tienda promocionó un símbolo antisemita para identificar a los no vacunados

Ante el revuelo, la tienda de sombreros, que publicaba regularmente contenido en las redes sociales contra las restricciones del coronavirus y el presidente del país , el demócrata Joe Biden, eliminó la foto, pero la reemplazó por otro mensaje que se dirigía a sus críticos . “¿La gente está tan indignada por mi post? ¿Pero estás indignado con la tiranía que está experimentando el mundo?” decía. “Si no entiendes lo que está pasando, eso es cosa tuya, no mía”.

“Las imágenes del Holocausto no son para vender sombreros”, se leía en uno de los carteles que portaba uno de los participantes en la concentración, mientras en otro se decía que el Holocausto no es para mercadeo del Partido Republicano, cuya base de simpatizantes tiene un sector ligado al movimiento antivacunas.

