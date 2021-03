Escándalo de vacunación indebida en Torre Trump de Chicago

«Y eso no cambia el hecho de que lo que hicieron mal está mal», dijo Lightford, y agregó que el público podría oír hablar de más irregularidades relacionadas con la distribución de vacunas. «Hemos reprendido extensamente al presidente y (ex) director de operaciones del hospital. Se impusieron sanciones (y) también cargos financieros. Ninguno de los dos estaba satisfecho, por supuesto. Quizás pensaron que éramos un poco torpes. Se lo aseguro; no volverá a suceder».

Julie Kudlacz, portavoz del hospital, dijo en un intercambio de correo electrónico con CNN el miércoles temprano que las vacunas administradas en la Torre Trump no eran parte de Protect Chicago Plus, un programa de la ciudad enfocado en vacunar a las comunidades minoritarias.

«La mayor preocupación aquí es que estaban vacunando a personas que aún no eran elegibles, pero luego se agregó a eso, por supuesto, la mayor preocupación de que parece que estaban dando prioridad a las personas que estaban bien conectadas y permitiéndoles saltarse la fila», dijo Arwady. «Es decepcionante que los proveedores a los que damos prioridad no elijan vivir de acuerdo con su misión».

