“Esa pegatina ha sido lo mejor y lo más bonito que me ha pasado nunca”

Ana Guerra salió de Operación Triunfo 2017 con un éxito bajo el brazo. A pesar de no ser la canción seleccionada para representar a España en Eurovisión, Lo malo se convirtió en un bombazo que lanzó a Guerra, y a su compañera Aitana, a lo más alto de la industria musical.

Ahora, años después del boom que ambas recibieron con ese tema, la cantante se ha embarcado en un complejo reto: versionar a Raffaella Carrà. Ni más ni menos que con una de las canciones con las que más triunfo consiguió obtener la diva italiana, En el amor todo es empezar.

La exconcursante de Operación Triunfo lo ha hecho con motivo del lanzamiento de la película Explota, explota, ópera prima del director Nacho Álvarez, que cuenta en su reparto con actrices como Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui o Natalia Millán, que se estrenó el pasado viernes.

¿Cuál es su canción favorita de Raffaella Carrà? Hombre, yo creo que, sin duda, En el amor todo es empezar y, si no lo era, se ha convertido en mi canción favorita de Raffaella, porque ha sido un superhonor poder cantar este tema en esta película.

¿Qué ha sido lo más difícil de versionar a la intérprete italiana? Justamente eso, intentar hacer una versión mía de la canción respetando muchísimo la original y haciendo que la gente según empiece a escucharla sepa qué canción es. Hemos trabajado con Bruno Dabruk, que es un productor fantástico, y entre los dos hemos hecho esta versión. Es una responsabilidad porque es una canción que se ha bailado mucho, se ha cantado mucho, ha formado parte de una época de la vida de muchas personas y era todo un reto, pero estamos muy contentos con el resultado y con la acogida.

ANA Guerra Intérprete y compositora canaria que se dio a conocer gracias a su paso por el concurso ‘Operación Triunfo 2017’. Fue candidata a representar a España en el festival de Eurovisión 2018. Tras su salida del concursó saco varios sencillos y en 2019 llegó su primer álbum ‘Reflexión’.

¿Cómo le hicieron esta propuesta? ¿Y qué supuso para usted? Me tiré a la piscina. Porque claro, tú vas a ciegas, tú no has visto la película. Desde Universal Pictures dijeron, queremos que Ana versione esta canción, además sin que fuera un registro en concreto. Y desde Universal Music también me dieron todo tipo de libertad, y eso es maravilloso. Se me pasaron todos los estilos musicales por la cabeza hasta llegar a este, quería que tuviera concordancia con lo que yo estaba haciendo musicalmente y con lo que he ido haciendo hasta ahora. Y aparte de ser un reto, fue una superbuena noticia en estos tiempos que cualquier cosa que salga de trabajo es fantástico, encima luego vi la película y me encantó.

¿Es más fácil sacar sus propios temas o hacer una versión que ya tiene tanto prestigio como esta que ha hecho? Creo que es más fácil hacer mis propios temas. De alguna manera, tú modificas, vas cambiando lo que quieras, eliges diferentes producciones y trabajas de la forma que tú quieres. Sin embargo, esto, con lo conocido que es… ese era el mayor hándicap que había en esta canción.

En la película conocemos varias historias de amor y cómo dice la canción: “En el amor todo es empezar”. ¿Qué opina Ana Guerra de esta frase? Para mí comer y rascar es empezar. Pero quizás en el amor es lo que más pereza puede llegar a dar. Cuando ya tienes una persona, una pareja y ya te conoces y por lo que sea pues al final tienes que conocer a otra persona y hay que volver a empezar, dentro de que creo que también es la parte más mágica, puede ser la que más pereza dé al mismo tiempo.

El tema ha tenido muy buena acogida y ha sido número uno en iTunes Argentina, pero… ¿Ha tenido la posibilidad de compartir alguna impresión con Raffaella sobre la versión que ha hecho de su canción? ¡Qué fuerte! No he tenido nada todavía, estoy muy nerviosa. Me encantaría, no se ha podido hacer el estreno como nos hubiera gustado y la verdad que tenía la esperanza de que viniera al estreno, poder conocerla y, aunque fuera, charlar dos minutos con ella. Ojalá le guste, pero, sobre todo, Raffaella, si me estás leyendo, está hecha con todo el cariño del mundo y con todo el respeto.

Y en cuanto al tema de la interpretación.¿Le gustaría emprender algún proyecto en una serie o hacer algo en cine? Es algo que siempre me ha gustado mucho. De hecho, hay gente en mi familia que le decían a mis padres: “Tu hija no es cantante, tu hija es actriz”. He pasado toda mi vida interpretando un personaje. Siempre he sido superdramática, entonces las emociones las he llevado al máximo esplendor siempre, eso es muy de actriz. No lo he estudiado nunca porque también he focalizado mucho, he puesto todas mis energías para que fueran en un mismo camino. Pero sí que es verdad que, con una película como esta, donde se canta, se baila y se interpreta, con mucha ayuda sí que me gustaría algún día probar.

Ana Guerra en la presentación de ‘Explota, explota’. GTRES

La semana pasada la plataforma Alerta Roja organizaba una manifestación en defensa de la cultura en varias ciudades españolas. ¿Por qué cree que es importante reivindicar el papel de la cultura y cómo considera que se puede ayudar a este sector tan afectado por la crisis del coronavirus? Nos hemos visto superafectados. Yo no iba a girar y he estado dando conciertos. Me ha gustado mucho ver cómo la gente se animaba a venir a los conciertos. Tenemos las medidas de seguridad, algunos de los que venían decían: “Me siento más segura aquí que en el supermercado”. Con las distancias que estamos cumpliendo, la forma de entrada y de salida del concierto, las tomas de temperatura, la gente no se movía de sus sitios. Nos ha cambiado la forma de relacionarnos y la forma de vivir. Todo se puede adaptar para ello, no hace falta elegir si en un campo sí se puede o si en otros no, creo que todo es adaptable y todos queremos trabajar. Lo que pasa que se puede hacer con cuidado y desarrollando unas medidas de seguridad extremas, porque es innegable que son sitios donde se reúne mucha gente, pero a mí me han demostrado los promotores de los conciertos que sí que se puede hacer y las personas que han venido que lo han respetado al 100%.

¿Qué es lo más raro para usted de esta situación en los conciertos? Imagínate, yo llevo un repertorio que bailo, canto, voy con los bailarines, a mí lo que me gusta es ver la gente arriba. Siempre repito la misma frase, “levanta el culo de la silla”, siempre lo he dicho, pero ahora es, “y no te muevas, te puedes levantar, pero quédate en tu metro cuadrado”. Y lo más raro es un poco eso, que al final, casi cualquier sitio por mucho que lo llenes se ve vacío. Estamos yendo a sitios muy grandes, y está muy bien porque la gente se está animando a venir, pero con las distancias de seguridad, al final no tienes esa sensación de ese mar de gente que ves, y eso mola mucho encima de un escenario, tienes una sensación un poco de frío, pero la gente se encarga de quitarla.

¿Le gusta seguir siendo conocida como Ana War, una exconcursante de OT, o cree que ya es hora de quitarse esa pegatina y ser plenamente reconocida por lo que usted es? Esa pegatina ha sido lo mejor y lo más bonito que me ha pasado nunca desde que empecé a cantar con 7 años, así que, que no se me quite nunca.

¿Qué proyectos tiene a corto o largo plazo? Sigo trabajando en el disco, en el lanzamiento de singles, queríamos sacar álbum a final de año, pero es todo muy complicado y no nos importa esperar un poco más mientras sigan saliendo canciones, para poder hacer las firmas en condiciones. Giraré el próximo año también y tengo algunos conciertos ahora.

Se le ha visto con Juan Pablo Isaza (vocalista del grupo Morat). Sí, hemos estado grabando una cosa muy chula.

La semana pasada sus compañeros de la academia Mireya y Raoul presentaron una colaboración juntos. ¿Qué le parece? Conozco de la existencia de esto desde que quedé con Raoul. La canción me parece espectacular, son dos voces que siempre han hecho así (une sus manos) entre ellas, y el hecho de que quede algo nuevo para el futuro que no sea solo una colaboración dentro de la academia, sino que hayan hecho algo inédito para hacerlo juntos me parece fantástico.

¿Le gustaría volver a trabajar con alguno de sus compañeros de la academia? (Se ríe) Trabajar con cualquiera de mis compañeros de la academia siempre es un placer o sería un placer hacerlo.

¿Se ve Ana Guerra en Eurovisión? De momento no. Tendría que tener algo muy bestia. Creo que hay gente que se ve más que yo, pero bueno, siempre sería un honor representar a mi país.