“Es vergonzoso que arriesgues la salud de tu familia”

Por otro lado, el deportista ha avisado de que tomará acciones legales contra quienes hagan afirmaciones que después no puedan demostrar. “Rogaría que no hagamos de esta situación un circo”, ha zanjado.

La canaria ha explicado que pocas horas antes de conocerse el positivo ambos habían entablado una conversación en la que el deportista no le contó lo ocurrido. “Desapareces y apareces y pones en riesgo a tus hijos. Irresponsable. No eres capaz de llamarme para decírmelo, no tienes nombre”, se ha quejado.

Además, la influencer le ha pedido al futbolista que sea consciente de que la pandemia no ha terminado. “Deja de molestar, el Covid sigue, no eres intocable”, ha añadido.

La exconcursante de La casa fuerte ha compartido un comunicado a través de su perfil de Instagram lamentando lo sucedido: “De verdad que en el momento en el que estamos, en la situación que tenemos con nuestro hijo arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y los que me rodean me parece vergonzoso”.

