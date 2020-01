¿es verdad que adelgaza, alarga la vida o previene enfermedades?

La OCU lo tiene claro “ningún alimento soluciona los problemas por sí mismo” . Pero, existen muchos factores que permitirán obtener todos los beneficios del té. El té no es una bebida mágica. No obstante, tiene propiedades que lo convierten en un complemento saludable de la dieta.

Estos efectos antioxidantes están relacionados con la prevención de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o enfermedades cardiovasculares . Por todo esto, es posible que una persona que se cuida, que además de que consuma té lleve una vida saludable, pueda vivir más años. No obstante, depende de muchos factores y está claro qu e no se le puede asociar a una bebida como el té ese efecto por sí solo.

El problema es que los estudios no han logrado encontrar resultados que puedan considerarse significativos. Es verdad que su ingesta puede disminuir la masa magra , pero en un porcentaje que no es clínicamente relevante.

A pesar de que el té tiene muchos beneficios, también existen algunos mitos que le aportan cualidades que, realmente, no son reales. De hecho, muchas personas no pueden ingerir esta bebida debido a que los efectos que les produce no son positivos , por ejemplo, nerviosismo o incluso adicción, tal y como indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pero ¿cuánto hay de verdad o mito sobre el té?

