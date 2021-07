“Es verdad, podría tener ahora mismo cinco o seis Mundiales”

Sin embargo, Alonso quiso alejarse de las polémicas y señaló que “si empiezas a echar cuentas, igual no hubieses ganado los que ganaste; y a lo mejor hubieras ganado los que no ganaste” y que “un Mundial siempre tiene momentos de idas y venidas”.

El piloto además saca pecho y se muestra “orgulloso” de no haber ganado “por el coche que era dominante ese año” , como en las últimas temporadas ha pasado con los monoplazas de Mercedes, que a penas han tenido competencia en el Mundial. “Creo que siempre somos un piloto y un equipo fuerte , en cualquier circunstancia, que no nos damos por vencidos; y que luchamos por estar siempre con la pomada”, defiende.

