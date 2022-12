“es uno de los mejores del mundo”

De todos modos, el técnico no quiere centrarse en su rival. “Ellos tienen hambre porque también quieren entrar en los libros de historia . Nuestros jugadores tienen hambre y todavía no estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora”, recalcó el franco-marroquí.

“No sé si Ronaldo será titular, yo espero que no . Como entrenador, sé que es uno de los mejores jugadores de la historia y por eso me encantaría que no jugase “, subrayó Walid Regragui en la rueda de prensa previa al duelo con los de Fernando Santos.

