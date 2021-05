“Es una realidad para la que no estás preparado”

“Si quieres permanecer en este negocio, no te cabe otra que empezar a formarte una y otra coraza […] para que no te desestabilicen”, ha añadido. “Vas por la vida protegiendo tus sentimientos hasta que llega un día que te das cuenta de que te cuesta emocionarte . Y cuando te preguntas por qué, acabas respondiéndote que no queda otra”.

“ Primero te sienta bien porque te da una falsa sensación de seguridad “, ha asegurado y ha alegado que se puede camuflar esa timidez entre las muestras de afecto que se reciben, sobre todo al principio, pues luego, si no decae la exposición mediática, se empieza a no gustar a todo el mundo .

“Cuando te conviertes en una persona popular entras a vivir en una realidad para la que nadie te ha preparado, a no ser que seas la princesa Leonor o Paquirrín, que ya eran famosos desde que nacieron”, se ha sincerado. “Creo que la popularidad es destructiva para los tímidos, entre los que me encuentro “.

