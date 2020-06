“Es una reacción alérgica a las vacunas”, las polémicas declaraciones de Kase.O sobre el autismo

“Es como si digo que en una película decían que Hitler es bueno y solo cortamos el trocito que digo que Hitler es bueno” , ha explicado en su mensaje de disculpa. “Espero que apreciéis este gesto. No sé qué más puedo hacer. Lo siento si alguien se ha sentido herido. No era más que un comentario a un documental sesgado y fuera de contexto”, concluye en el vídeo.

En su vídeo de disculpa, el cantante afirma que sus palabras han sido sacadas de contexto ya que estaba hablando de un documental y asegura que él no piensa así. “Pido perdón de corazón por haber metido la pata en un tema tan sensible que afecta a miles de personas”, ha añadido.

