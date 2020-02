“Es una posibilidad que no puedo ignorar”

Pau Gasol fue el invitado sorpresa en la inauguración del All Star Weekend, que se abría con el Rising Stars Challenge, el partido de los novatos. El ex de los Lakers, y más recientemente de los Blazers, ofreció un emotivo discurso en el que quiso recordar a sus gran amigo Kobe Bryant y al excomisionado de la NBA, David Stern.

Tras sus palabras, quiso atender a los medios para hablar de su actualidad, ya que tras ser cortado por el equipo de Portland por su lesión en el pie, no se había dejado ver mucho en público.

En declaraciones a ESPN Radio, Gasol volvió a mencionar esa palabra que tanto miedo le da a la España amante del baloncesto: “retirada“. De hecho, Pau, no esconde que es una opción que cada vez gana más fuerza. “Es una posibilidad, no la puedes ignorar por cómo es la lesión y porque ya no soy un chaval joven. Me estoy centrando sólo en mi salud, luego ya veremos”, admitía el jugador.

Gasol, ahora sin equipo, ha enfatizado en que solo se centra en volver de la lesión en la mejor forma posible, sobre todo a sus 39 años. “Me estoy recuperando. Esa es mi situación ahora mismo. Estoy enfocándome en la rehabilitación, solamente en que se me cure bien el pie y pueda volver a las canchas”, comentaba.

Asímismo, el barcelonés dejó claro que tiene un objetivo claro para su vuelta: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para los que la selección española de baloncesto ya está clasificada, sin descartar de igual forma seguir una temporada más en la NBA.