“Es una locura pagar tanto por un jugador hoy en día tal y como está el mundo”

“Entiendo que es algo frustrante para las personas que quieren este club, pero tenemos que ser realistas porque ahora no podemos competir contra PSG, City o United . Sabemos, y esto otra cosa, que hoy en día es así. Tenemos que trabajar para cambiar las cosas y va a durar tiempo cambiar económicamente. Esto no será de hoy para mañana. Siempre he dicho que hay que ser realista y saber la situación de este equipo”, remató.

Esto, en opinión de Koeman, es inaceptable. “ No me preocupa porque si el Madrid tiene el dinero que lo fiche . Es uno de los mejores jugadores del mundo, yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo. Cada uno intenta siempre mejorar su plantilla y si ellos pueden hacerlo, perfecto”, afirmó, antes de tirar del contexto para apuntalar su opinión.

Mientras el club blaugrana ha perdido a su referente Leo Messi por no poder cumplir con las expectativas de salario, sus fichajes han sido a coste 0 porque no pueden pagar y sus capitanes (con Gerard Piqué a la cabeza) se tienen que bajar el sueldo, el Real Madrid está dispuesto a pagar 180 millones por un futbolista que queda libre (y por tanto, gratis) en enero.

