“Es una final donde los dos equipos se dejarán la vida por su objetivo”

“Nosotros buscamos tener todos los campeonatos posibles y tratar de llegar siempre siendo competitivos, que es lo mejor que he logrado en estos diez años que llevamos aquí. Mañana es un día importante en el que seguimos compitiendo por lo que buscamos. Me ocupa que mi equipo pueda seguir respondiendo como en los últimos partidos y es la búsqueda que trataremos de hacer mañana”, indicó.

