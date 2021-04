“Es una especie de Pompeya”

Lo cierto es que no se sabe la razón del abandono. “Amenhotep cambio de palacio y este asentamiento seguramente se construyó por artesanos atraídos por la actividad de la corte”, explica Parra, “seguramente, cuando el faraón se volvió a mudar, los habitantes del asentamiento le siguieron , pero no se saben las razones”.

Por su parte, el también egiptólogo José Miguel Parra, también miembro del proyecto Djehuty en anteriores campañas, explica que, aunque no es “exactamente un descubrimiento, porque esa zona ya había sido excavada parcialmente en 1936 y se sabía que estaba ahí”, no quita para que sea un “hallazgo espectacular”.

