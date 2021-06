“Es un titular homófobo y repelente”

La respuesta de Tejero ha sido tajante: entre ellos hay “una relación de amistad maravillosa” . Además, al intérprete no le tembló la voz al calificar de “lamentables” los titulares en los que se jugaba a especular con la relación entre dos hombres. En primer lugar, porque se da a entender que Fernando, por ser homosexual, no puede “tener amigos heterosexuales cuando el 90% de mis amigos lo son”; y en segundo lugar porque le parece “terrible” que “una persona casada, con un hijo recientemente, se vea implicada en un titular tan homófobo y tal repelente” .

