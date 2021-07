Continúan las filtraciones de grabaciones de diversas conversaciones de Florentino Pérez con declaraciones muy polémicas. Tras las primeras palabras en las que decía que “Iker Casillas y Raúl son las dos grandes estafas del Real Madrid”, El Confidencial ha desvelado nuevas e importantes críticas al que fuera portero del conjunto blanco, en este caso, del año 2008.





“Casillas no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto. Y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”, se comienza escuchando del presidente.

Inmediatamente después, Florentino asegura que “tiene una muy buena relación con él“. “Yo lo que creo es que es un tío que si hubiera puesto más de si, es el número uno porque tiene unas condiciones espectaculares a pesar de que le falten unos poquitos centímetros”, opinaba el presidente, antes de que Casillas se convirtiese en héroe con la selección tras las Eurocopas y el Mundial.

Florentino también aprovechó un entrenamiento al que llegó tarde para volver a hablar sobre la vida personal del jugador. “Antes del partido donde nos jugábamos LaLiga contra el Barcelona, el viernes llegó tarde al entrenamiento y tuvo la mala suerte de que yo estaba allí. Venía de hablar con su novia, que habían tenido una discusión… una cosa de chiste“, señaló

El presidente también cargó una pareja del exportero. “De esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine”, cita el rotativo.

Sí que mencionó en otro fragmento de 2012 a la que ahora es su exmujer, Sara Carbonero, sobre la que dijo no ser muy lista. “¿Cómo le va a decir eso Iker? Le están dando de hostias a la Carbonero porque ella no es muy lista. Ella dijo en la tele que lo de Sergio Ramos y Mourinho no es de ahora, que viene de hace un año. Eso no lo puede decir ella, macho. Todo el mundo le apunta a Iker“, se escucha decir a Florentino.