“Es un ser diabólico y egocéntrico”

La hija de Rocío Jurado ha explicado además por qué ha decidido ahora contar su historia. “Hay un momento en mi vida donde yo toco fondo , y después de ese momento me doy cuenta de que esto tiene que cambiar y de que las cosas tienen que cambiar y se tienen que saber. Lo hago porque ya no tengo miedo”, ha dicho.

En este sentido, Rocío Carrasco ha asegurado que no se identifica con lo que se ha contado de ella “en los últimos 20 años”. “Yo no soy esa persona, yo no soy eso”, ha indicado.

