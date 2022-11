“Es un paciente muy tozudo”

El doctor Villalón describió al Papa Francisco como una persona con “gran personalidad, está muy bien, muy lúcido psicológicamente , es un hombre muy grato, afable simpático y le gusta el fútbol”. En su faceta como paciente, es “muy majo y muy tozudo”. Esto se debe a que no está dispuesto a someterse a ningún tipo de operación ni al uso de prótesis. “Hay propuestas quirúrgicas que no quiere. Hay que ofrecerle tratamientos más conservadores para que esté de acuerdo”, aseguró el del Atleti.

