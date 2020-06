“Es un muñeco de José Luis Moreno”

“Queridos amigos, quería decir que ¿qué me parece a mí una puta mierda?, pues me parece una puta mierda todo lo que está pasando . O sea, quiero decir, somos personas, somos seres humanos, nos tratan como si fuéramos mindundis, como si fuéramos nadies, don nadies. O sea, estamos ahora mismo gobernados por una panda de personas que, bueno, los hay que lo hacen muy bien, pero otros son becarios que están ahora como…, en fin, bueno, yo no entiendo nada, quiero decir”, expresaba.

