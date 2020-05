“Es un momento de unión del deporte como no se había visto en muchos años”

Por último, Lozano aseguró que están notando el “enorme agradecimiento” de los deportistas. “Son muy conscientes del apoyo que significa para ellos volver a abrir estas instalaciones de nuevo; solo en este CAR, se invierten 8 millones, son muy conscientes de ese esfuerzo. Muchas cosas que dábamos por supuesto ahora las valoramos mucho más. El mundo del deporte ha estado con creces a la altura de esta situación. Me dicen que estaban deseando volver a entrenar, incluso con cierto nerviosismo de ver cómo va a responder el cuerpo. Tienen la perspectiva de que no hay competiciones en el horizonte inmediato, que generaría mucha presión”, concluyó.

You May Also Like