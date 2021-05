“Es un club de niños billonarios”

Del mismo modo, Hamilton explica que ha llevado a cabo la creación de una comisión para sacar a la luz los desafíos que la gente negra sufre con el fin de “ unir y educar “. “En mi caso, mantengo conversaciones incómodas con mi jefe, con Mercedes, con patrocinadores, debemos tenerlas y no hay que avergonzarse, sino ver qué podemos hacer entre todos para lograr una F1 más diversa, como cualquier otro negocio. Llevará tiempo, no cambiará de un día para otro, pero todos somos iguales aunque nuestro color de piel sea diferente “, afirma esperanzado.

Hamilton también fue preguntado por la lucha contra el racismo que siempre defiende y que es su “prioridad”, por encima de la Fórmula 1 y de la búsqueda de un nuevo Mundial. No obstante, no esconde que pilotar “lo disfruta desde niño”, mientras que la discriminación es un problema contra el que “lucha porque no será fácil resolverlo”.

Eso sí, el plazo máximo que deja es que de aquí a cinco años no seguirá corriendo , al ser preguntado por si seguirá con la edad de Raikkonen “Me quedarían cinco años para eso, y no pienso que vaya a seguir corriendo entonces, aunque nunca digas nunca… “, afirma

También con respecto al futuro, con el suyo envuelto en una gran incógnita sobre todo en los últimos tiempos, su descontento con las nuevas normas que se implantarán el año que viene deja caer que seguirá, por lo menos, un año más . “Hice un test de neumáticos con 18 pulgadas para conocer cuál es la diferencia, cómo me va a afectar como piloto a la hora de llevar el coche el año que viene. Los coches serán más pesados y más lentos, y eso me parece un paso atrás “, asegura.

Sin embargo, a Leclerc y Norris les llegó a poner a la altura de un Verstappen al que no ve como su claro heredero . “Hay un buen grupo de talentos jóvenes aquí. Si se les da la oportunidad, Lando para mí tiene un enorme potencial, y también Charles. No sé predecir quién de ellos liderará este deporte “.

You May Also Like