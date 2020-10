¿Es un buen momento para comprar una casa o espero por si caen los precios?

Por ello, aconsejan a sus clientes que “si encuentran el piso que les gusta, traten de negociar con el propietario y que no pierdan tiempo o esperen para hacer la compraventa dado que lo que se va a ahorrar no va a merecer la pena”.

“Por este mismo motivo, si un comprador encuentra un inmueble que encaja con lo que necesita y lo puede pagar o tiene acceso a la financiación, desde donpiso aconsejamos que no se espere a una mayor bajada de precios ya que estas no van a ser muy agresivas y no van a justificar el tiempo de espera”, recomienda Bermúdez. “Además, si se espera, el comprador puede perder la oportunidad”, alerta el directivo de donpiso.

