‘Es un balance bueno’ | La Prensa Panamá

Felipe Baloy calificó la experiencia de Panamá en la Copa América Centenario como buena.

Una victoria sobre Bolivia (2-1), y dos derrotas ante Argentina (5-0) y Chile (4-2) resumen el balance final de los tres partidos del onceno panameño en su primera participación en un torneo de esta envergadura.

El capitán, que no jugó ante los chilenos debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, habló al final del partido en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, donde entre otros temas aplaudió las buenas sensaciones que dejaron los más jóvenes y coincidió con el técnico Hernán Bolillo Gómez, quien apuntó a Roderick Miller como el mejor jugador de Panamá en el torneo.

Baloy, de 35 años, confesó que deben trabajar en mejorar muchas cosas, como defender la pelota quieta de cara a lo más importante que son las eliminatorias mundialistas en septiembre y reiteró su punto de vista sobre el relevo generacional, al señalar que eso “llega con trabajo”.

Tu balance de la participación de Panamá.

Si lo vemos futbolísticamente es un balance bueno. Se hicieron cosas muy buenas en los tres partidos. Los resultados no demuestran eso, pero esos resultados no son tan importantes como los que podamos tener en septiembre contra Jamaica y Costa Rica. Nos vamos con el lado positivo, con los momentos muy buenos ante Argentina y Chile, entonces eso es lo que nos debe quedar y mejorar los errores que cometimos.

Bolillo apuntó a Roderick Miller como el mejor de Panamá en el torneo, ¿piensas igual?

Sin duda. A mí también me parece que Roderick hizo una gran Copa, es un gran jugador, cada vez va creciendo más y eso es importante para la selección y el fútbol panameño. Yo siempre he dicho que el relevo no llega así por así, el relevo llega con trabajo y Miller es una muestra de eso. Poco a poco se va a ir adueñando del puesto y eso es el relevo.

En esta etapa de autocrítica, ¿qué debemos corregir?

Mucho, mucho. Los goles que nos hacen de pelota parada no los podemos permitir más. Somos un equipo fuerte por arriba, y nos hacen goles por desatenciones y eso no puede pasar. Pasó aquí, pero en las eliminatorias no nos lo podemos perdonar, porque nos puede costar el pase a la hexagonal.

¿Qué enseñanzas dejaron todos esos rivales sudamericanos?

Jugar contra cinco equipos sudamericanos, que son en papel y hasta en nombres muy superiores a nosotros futbolísticamente es muy bueno. Y aquí Panamá demostró que no está tan lejos de poder hacerle buenos partidos a esas selecciones y lo demostramos.

Hablas del relevo generacional, ¿está listo ya ese cambio?

Hablando de mi posición, pienso que los centrales que están aquí, tanto Harold (Cummings) como (Roderick) Miller son jugadores que el entrenador puede en cualquier momento decidir ya sea por ellos, por mí, o Román (Torres), los cuatro estamos en un nivel donde podemos hacer el trabajo que el técnico decida.

¿Cómo calificas el trabajo defensivo?

Este equipo en defensa en la era del profe ha sido fuerte, pero tenemos que hacernos más fuertes aún. En los últimos partidos de eliminatorias lo demostramos al no permitir un gol y eso es importantísimo. Entonces, nosotros como defensa siempre tenemos que trabajar para dejar el cero atrás, porque adelante tenemos jugadores importantes que en cualquier momento pueden meterla.

¿Qué hay en cuanto a tu futuro personal?

Mi futuro ahora no es nada cierto. No tengo nada. Yo terminé contrato con Atlas, regreso a Panamá y ahí me quedaré unos días para ver qué sucede con mi futuro.