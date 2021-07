Es tiempo de un cambio de paradigma para la vacunación

En cuestión de 12 semanas, si se aplican 250 mil vacunas cada semana, se podrán tener 5 millones de vacunas aplicadas, lo que significa más de 2 millones de panameños totalmente inoculados. Ese no es el punto de inmunidad comunitaria, pero sí el momento en el que la mayoría de los panameños estarían vacunados. No es justo ni eficiente seguir desgastando al país con medidas severas. Debemos permitir que la luz al final del túnel, brille con toda su belleza.

Este es el momento de repensar la estrategia de toque de queda, cierres dominicales y restricciones de entrada a los visitantes al país. Debemos establecer una cifra, una especie de punto de inflexión, en el que una vez estén aplicadas por ejemplo 5 millones de vacunas, se levanten todas las restricciones, y así solo los vacunados podrán entrar a cines, estadios, bares, discotecas, galleras y otros recintos. De allí, hasta que el último panameño o panameña está vacunado, tomarán 4 a 6 meses. Esto lo causa el hecho de que un 60% de la población del país es urbana o semiurbana. Cuando se supera esto, con la cobertura de vacunas, será más difícil y engorroso cubrir al resto de la población. Esto no significa que no deban ser vacunados, si no que al trasladarse el esfuerzo de vacunación hacia estas áreas más rurales y remotas, llegará la hora de abrir las zonas urbanas y semiurbanas.

You May Also Like