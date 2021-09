“Es tan enemigo nuestro la Superliga como los clubes-estado”

Acerca de la ausencia de futbolistas icónicos en la última década como Leo Messi y Sergio Ramos, Tebas dijo que echa de menos “a muchos jugadores”. “ Echo de menos a Messi, a Sergio Ramos, a Cristiano… pero nadie es imprescindible . Cuando se fue Ronaldo o Neymar parecía una catástrofe y hemos seguido creciendo. También pasará con Messi, no me preocupa nada”, indicó.

