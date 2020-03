¿Es seguro llevar interfaces táctiles en los coches?

Y, dentro de los elementos externos que provocan la mayoría de las distracciones, el teléfono móvil es uno de los principales protagonistas. Incluso los teléfonos con manos libres –que están permitidos– no eliminan el problema: sobre ellos, la DGT advierte de que, aunque sean menos peligrosos que los otros, no disminuyen todos los riesgos.

A priori, la respuesta a la pregunta que encabeza este artículo parece evidente: no, no es seguro . Y, efectivamente, esa es la contestación correcta, pero mejor si se argumenta con cifras y voces de expertos.

