¿Es sano comer hasta sentirse lleno?

Lo que es especialmente importante, más que no darse un atracón ocasional, es adquirir la costumbre de parar de comer antes de sentirse lleno. Esto es porque, aunque el estómago es muy elástico y en contra de lo que dicen algunas creencias populares no va ensanchándose (y casi todas las personas lo tienen aproximadamente del mismo tamaño), es nuestro cerebro el que se acostumbrará a esas sensaciones y adoptará el hábito de seguir comiendo hasta alcanzar esa sensación. A la larga, esto puede provocar problemas digestivos varios, con inflamación en varios puntos del sistema digestivo, así como una mayor acumulación de grasas.

