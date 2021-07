¿Es rentable invertir en oro y plata? ¿Qué ventajas tiene y cuáles son los riesgos? ¿Es seguro ocultarlo en casa?

El inversor medio gasta alrededor de 3.000 € con nosotros, normalmente compra una mezcla de oro y plata. ¿Cuánto puede ganar? Depende de cuánto tiempo esté dispuesto a mantener su inversión. No tenemos clientes que compren hoy y vendan en una semana. Por pura especulación de precios, no recomendamos la inversión en un producto físico de metales preciosos.

Poseer metales preciosos es una inversión “tranquila”, no es una tendencia de la que se hable mucho. Por eso, en general, esperaría un comportamiento diferente hacia el metal. Podrías decirles a tus amigos: acabo de comprar un terreno, mientras que probablemente no dirías: acabo de comprar tres kilos de oro.

Necesita almacenamiento físico y seguro. Si eliges comprar oro físico real, no solo necesitarás almacenarlo, sino que también deberás asegurarlo. De lo contrario, no podrás reemplazarlo si se daña o te lo roban.

Mantiene su valor. El oro tiende a mantener su valor en el tiempo. Si el precio disminuye, el valor subyacente del oro no cambia mucho. Esto se debe a que hay una cantidad fija de oro debido al hecho de que es una mercancía, mientras que el dólar estadounidense, que es una forma de moneda fiduciaria, no tiene ningún valor inherente.

