¿Es recomendable ser circuncidado?

Precisamente por eso, algunas personas e instituciones han considerado que la circuncisión no justificada por razones médicas supone una mutilación inmotivada , lo que viola los derechos del niño, que no puede dar su consentimiento para la modificación corporal (algo especialmente grave si se demostrase que disminuye la sensación durante el acto sexual). De hecho, existe una sentencia judicial en Alemania que considera la práctica contraria a los derechos del infante ; y, también, en Noruega el defensor del menor recomendó a judíos y musulmanes (las principales comunidades que practican la circuncisión de los neonatos sin motivo médico) que la sustituyesen por un ritual simbólico, e incluso algunas fuerzas políticas han planteado que sólo se pueda realizar a mayores de edad.

También, se ha encontrado evidencia de que reduce el riesgo de padecer infecciones urinarias , que en raros casos pueden causar problemas renales. No obstante, estas son poco comunes en los hombres y habitualmente no revisten mayor gravedad.

Particularmente, se defiende que puede facilitar la higiene del pene , si bien es perfectamente posible lavar correctamente un pene no circuncidado (mientras no exista una fimosis que lo impida).

El principal motivo médico que puede requerir esta operación es la fimosis (aunque no el único, y puede estar indicada ante casos de balanitis repetida, infecciones urinarias sin causa que las explique, parafimosis, y dolor durante las relaciones sexuales), una condición en la que hay un estrechamiento del prepucio, lo que impide retraerlo cuando el pene está en erección o, en casos más graves, también cuando no lo está. En este último supuesto, es necesario retirar el prepucio para, entre otras cosas, poder realizar una higiene adecuada del pene y para poder mantener relaciones sexuales sin dolor.

You May Also Like