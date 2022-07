¿Es realmente progresista la izquierda en América Latina?

No todos los gobiernos de izquierda han sido negativos. Uruguay con tres del Frente Amplio, —Tabaré Vásquez, dos veces, y Pepe Mujica, y Chile con cinco de la Concertación, donde estaba el Partido Socialista, —Patricio Aylwin, Eduardo Frei Tagle, Ricardo Lagos y dos veces, Michelle Bachelet—. Con sus fallas, reafirmaron que, si es posible una izquierda democrática que no se caracterice por su sectarismo, la persecución política y un alto nivel de corrupción.

