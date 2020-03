¿Es realmente otra gripe? | La Prensa Panamá

Esta forma matemática nos orienta sobre cómo manejar una epidemia. Si el R0 es mayor a uno, esperamos una epidemia; si es menor, esperamos que no ocurran casos y si es igual a uno, esperamos que ocurran casos de manera esporádica. Considerando lo dicho, el Covid-19 ocasiona una enfermedad mucho más severa e infecciosa que la gripe pandémica y estacional. Por tanto, no nos enfrentamos a un simple virus de gripe.

Dada la complejidad de estas estimaciones durante una epidemia, no cabe dimensionar la magnitud y severidad de un brote mientras no se dispone de parámetros precisos. Alrededor de mundo, el Covid-19 ha sido comparado prematuramente con los virus de la gripe pandémica del 2009 (H1N1) y los virus de la gripe estacional que circulan cada año. Aun así, el uso de modelos matemáticos diversos por grupos independientes de investigación de Estados Unidos y el Reino Unido han permitido alcanzar un consenso sobre la severidad y la transmisibilidad de Covid-19.

You May Also Like