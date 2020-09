Es prioritario definir el estatus de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

Precisó que la indefensión obedece a que no se ha llevado un debido proceso y porque que los mantienen internados en un centro preventivo y no se les han reconocido las prerrogativas de las que gozan por ser diputados activos del Parlacen .

“Por ahora, ellos no tienen un tribunal que pueda conocer de ese proceso, ahora mismo están sin tribunal, razón por la cual no se ha discutido el tema de esa calidad que ellos ostentan, ya que el Tribunal Tercero y el Quinto querían conocer del proceso sin discutir eso” , explicó.

