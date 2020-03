¿Es preferible pagar en efectivo o con tarjeta?

Sin embargo, desde la Organización de Consumidores y Usuarios siguen recomendando pagar con tarjeta para minimizar el contacto entre personas. Aun así, no recomiendan la imposición de esta medid a, ya que puede suponer una brecha respecto a personas mayores o desfavorecidas que no cuentan con medios para pagar de otro modo que no sea en efectivo.

