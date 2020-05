¿Es posible que el confinamiento y la posterior desescalada produzcan desarreglos en la menstruación?

Quienes solían tener episodios de ansiedad, el confinamiento no les ayudó , sino que incrementó esos episodios y su malestar. Insomnio, tensión… aunque ahora estemos en pleno desconfinamiento, estas emociones siguen estando presentes para muchas personas. Todo influye. Seguir las normas, el miedo a que vuelva a haber un rebrote, no haber recibido todavía las ayudas económicas…

Desde que se decretó el estado de alarma y comenzó el confinamiento muchas personas comenzaron a experimentar un fuerte estrés . No saber qué ocurría realmente, las cifras que no dejaban de aumentar, las dudas sobre cuándo se podría volver a iniciar la actividad económica provocó un fuerte impacto emocional.

