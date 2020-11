Es posible disfrutar de estar soltero en tiempos de coronavirus

En el lado contrario, hay muchas personas que enlazan relaciones afectivas sin respetar el duelo o destinar un tiempo a sanar y conocerse. “La mayoría, desgraciadamente habla de ciertas carencias que uno tiene en el terreno de la autoestima y la propia identidad. Parece que haya ocasiones en que uno no se encuentra a gusto o no sabe quién es si no es compartiendo vida con otra persona”, añade la psicóloga.

Aída Rubio, coordinadora del equipo de psicólogos de TherapyChat, explica que estar soltero o estar en pareja son dos opciones válidas siempre y cuando uno esté satisfecho con uno mismo y no se dañe a nadie: “Esa es la clave de la salud emocional: no dañarse a uno mismo ni a los otros , respetando la libertad de elección de todas las partes”.

