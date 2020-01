¿Es posible desconectar del trabajo? Trucos y consejos para lograrlo

Un vez fuera de la oficina conviene hacer el firme propósito de no contestar llamadas, mensajes de móvil o emails relacionados con el trabajo (aprender a distinguir lo que es una urgencia de lo que no resulta prioritario).

Vivir en un constante estado de alerta con el trabajo y de agobio por las tareas pendientes puede acarrear problemas de estrés, ansiedad e, incluso, depresión. Además, este malestar por no saber desconectar (aun no siendo consciente de ello) suele repercutir en el estado de ánimo manifestándose en forma de irritabilidad y mal humor.

No aprender a desconectar no solo acarrea insatisfacciones a nivel personal sino que ésta acabarán extendiéndose como un virus y afectando a nuestra pareja, hijos, familiares y/o amigos. Convivir con alguien que vive pendiente del trabajo y al que apenas se ve no resulta plato de buen gusto para nadie.

No solo es perfectamente factible encontrar decenas de motivos y placeres en nuestro día a día para evadirse al salir de la oficina o puesto de trabajo sino que los especialistas advierten, además, de las negativas consecuencias que puede acarrear no tomarnos en serio esta decisión . Estas son algunas de las más preocupantes:

You May Also Like