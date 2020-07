¿es por temas de trabajo o es que han encontrado el amor?

Había que aceptarlo y él mismo lo dejó claro: le gusta estar solo. O soltero. Como se prefiera. “Soy de esos que tiene pánico a sentirse atrapado en una relación”, aseguró Chris Evans en su momento. Pero claro, ya sabemos cómo acaban este tipo de películas… y por las últimas fotografías parece que le ha llegado el turno al actor de 39 años de protagonizar una comedia romántica en la vida real.

“Siempre he sido un tío muy independiente. Toda mi vida. Me encanta campar a mis anchas sin rendir cuentas a nadie”, aseguró entonces, que sí, que sí, pero luego añadió: “Y me gustaría estar con alguien que también tuviera su propio espacio, ¿sabes? Pero si me emparejo con alguien que solo por estar conmigo siempre se hace lo que a mí me gusta, me parecería un poco asfixiante”. Ajá.

La afortunada es otra actriz de Hollywood que avanza con paso de hierro en la industria: Lily James. La intérprete de 31 años, conocida mundialmente por sus papeles en Downton Abbey, Cenicienta, Baby Driver y por encarnar a la versión juvenil de Donna Sheridan, el personaje de Meryl Streep en la secuela de Mamma Mia!, ha sido vista en una cita con el Capitán América.

La cita tuvo lugar en un club nocturno de carácter muy exclusivo de Londres, que abandonaron poco después de la 1 de la madrugada. Hasta ahí podría parecer una reunión de trabajo, dado que ambos suenan para aparecer en la nueva versión del musical La pequeña tienda de los horrores que se prepara en los despachos de Los Ángeles, pero hubo más.

Y es que cuando acabaron en dicho local, ambos cogieron juntos el mismo taxi que les dejó en la puerta del lujoso hotel Corinthia, ubicado en el centro de la capital inglesa, cerca de Westminster.

Tal y como han revelado varios medios ingleses, entre ellos The Daily Mail, es cierto que evitaron entrar al mismo tiempo (ella se quedó un rato hablando por teléfono), pero las cámaras les captaron esa noche, la del 4 de julio, tan importante para los norteamericanos (James es británica).

Ahora el mundo se pregunta si la actriz, de la que se rumoreó en febrero que podía haber regresado con su expareja, el también actor Matt Smith, con quien había roto en diciembre de 2019, ha hecho al intérprete de Puñales por la espalda, siempre ta hermético y celoso de su vida privada, abandonar la soltería y no dedicarse en exclusiva a su perro Dodger.