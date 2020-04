“Es penoso, nos tienen abandonados”

El que debería ser un entorno de ensueño para cualquiera se ha convertido en el último mes y medio en una auténtica pesadilla para Raúl. Sumiller en el crucero MSC Bellissima -que prefiere no dar su nombre real-, lleva 45 días atrapado en el barco en el que trabaja ante el puerto de Dubái. La mitad, sin siquiera poder salir de su camarote.

Llegaron a la ciudad emiratí el pasado 13 de marzo, explica, en plena pandemia de coronavirus, e inmediatamente desembarcó el pasaje. No ocurrió lo mismo con la tripulación. La salida de los 2.200 empleados que se encontraban a bordo durante el trayecto se ha producido de forma irregular, hasta el punto de que muchos llevan 45 días encerrados en el crucero.

“Empezaron a desembarcar trabajadores masivamente, sin ningún tipo de control”, explica Raúl. Y siguieron haciéndolo durante más de una semana, recalca, incluso cuando “12 días después” del atraque surgieron los primeros casos de coronavirus entre los antiguos pasajeros. “En ese momento tomaron alguna medida más”, apunta, pero ni siquiera con “los primeros síntomas a bordo” se recrudecieron “en exceso” las directrices.

Fue el 7 de abril, después de que “las autoridades de Dubái tomaran cartas en el asunto” sobre el desembarco, cuando les indicaron que debían permanecer encerrados en un camarote individual. Desde entonces, Raúl no sale de una habitación de 15 metros cuadrados, donde el acceso a Internet es “malísimo”, la comida “miserable” y la información prácticamente “inexistente”.

“Lo primero es nuestra salud y no nos están cuidando. Nos tienen abandonados”

“Es penoso cómo está llevando MSC la situación, no nos dan información. Lo primero es nuestra salud y no nos están cuidando. Nos tienen abandonados“, lamenta exasperado el sumiller, que lleva 21 días “encerrado solo, sin contacto con nadie” y alimentándose de una comida de una calidad “inaceptable”.

El test, imprescindible para salir

La única pretensión de Raúl ahora es conseguir salir del barco y regresar a España. Le gustaría hacerlo el próximo miércoles, 29 de abril, cuando el Gobierno fletará un avión desde Dubái hasta Madrid para repatriar a los españoles que se encuentren en la zona y deseen volver. Sin embargo, necesita tener el test hecho para salir del crucero y “todo va demasiado lento”.

Las autoridades de Dubái, detalla el joven, han comenzado a hacer pruebas y los trabajadores salen por tandas al hospital. Sin embargo, él todavía no ha podido someterse al análisis. “La Embajada me dice que no puede hacer nada porque depende de la compañía. Y aquí es la pescadilla que se muerde la cola: si no tienes el test hecho, no te dan el billete, y, si no tienes el billete, no te hacen el test”, comenta con amargura.

“Solo pedimos hacernos la prueba y salir de aquí de una vez por todas”, insiste, y se desespera al relatar cómo el responsable de recursos humanos del barco le “da largas” desde hace cinco días cada vez que pregunta por su vuelo.

MSC: “Estamos realizando nuestros mayores esfuerzos”

Por su parte, MSC Cruceros -que tiene dos barcos atracados actualmente en el puerto de Dubái- reconoce que hay trabajadores para los que todavía no ha podido “encontrar una solución”, si bien recalca que está realizando sus “mayores esfuerzos, a menudo en el nivel más alto posible dentro de los gobiernos”.

“Estamos ofreciendo a todos estos miembros de la tripulación que continúan a bordo pensión completa y alojamiento sin cargo, asignando a cada uno de ellos una cabina de pasajeros de uso individual. Hemos actualizado nuestros menús y proporcionando una mayor diversidad y mejores opciones gastronómicas. También facilitamos internet gratuito para que puedan mantenerse en contacto fácilmente con familiares y amigos, y continuamos realizando controles regulares de salud y temperatura para garantizar su salud“, resaltan.

En este sentido, inciden en que se trata de una solución “estrictamente temporal” concebida para garantizar “la salud, la seguridad y el bienestar” de los miembros de la tripulación, mientras continúan trabajando para que puedan regresar a casa.