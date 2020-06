¿Es peligrosa la gripe en el embarazo?

Aunque la vacuna es opcional y será el médico que realice el seguimiento durante el embarazo el que haga la sugerencia de ponérsela, es decisión de la madre hacer esto o no. Pero, las complicaciones expuestas no dan lugar a dudas. Vacunarse de la gripe en el embarazo es fundamental .

Además, la gripe no se cura con ningún tipo de medicamento. De hecho, su mejor remedio es la prevención, ya que los fármacos están destinados a mejorar los síntomas, no a curar esta infección. Esto favorece la aparición de complicaciones en las mujeres que están embarazadas.

Aunque no suele generar complicaciones, la gripe en el embarazo sí puede agravarse . Tanto que la madre necesite ingresar en el hospital. No necesariamente tiene que tener algún problema de salud, ya que esta situación puede darse en mujeres en periodo de gestación que estén sanas.

