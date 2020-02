En cualquier caso, Setién no escondió que será un duelo especial para él: “Allí pasé dos años maravillosos y crecí tanto profesional como personalmente . Hay mucha gente que puede pensar que los últimos meses fueron duros, pero eso está olvidado. Solo me acuerdo de lo feliz que fui durante esos dos años, de los amigos que dejé y de los éxitos que tuvimos en momentos puntuales y de lo valientes y atrevidos que fuimos”.

You May Also Like