“¿Es normal que con solo besarme y que me toque la cintura ya me excite muchísimo?”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Eyaculación femenina

PREGUNTA Hace unos meses le regalé a mi mujer el satisfyer y cuando lo utilizamos los dos o tres primeros días (aunque no sean seguidos) ella llega al orgasmo bien; pero pasados esos días y cuando vuelve a llegar dice que se orina; le pregunto si es orina o eyaculación y dice que es orina y entonces ella ya pierde las ganas de seguir.

He hablado varias veces con ella para decirle que eso es normal e incluso he buscado páginas para que las lea, pero no consigo que me haga caso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tengo que hacerlo para que ella se convenza de que pasa eso? Yo me lo tomo bien, porque es parte del sexo, pero ella no. Gracias y espero su respuesta.

RESPUESTA DEL EXPERTO El Dr. Ernest Grafemberg fue un ginecólogo alemán (1881-1957) que habló hace más de 80 años de una zona “G” ubicada en la pared anterior de la vagina y que si era estimulada provocaba unas sensaciones especiales e iría asociada a una eyaculación femenina. Suele producirse antes o durante el orgasmo y es involuntaria.

En la década de los 80 los médicos Ladas, Whipple y Perry (1982) la describen como una estructura anatómica donde se apoyan las glándulas parauretrales o de Skene (próstata femenina) y que serían las responsables de la eyaculación femenina y no tienen nada que ver con la emisión de orina, aunque la sensación sea parecida.

Hay algunas mujeres cuyas glándulas están activadas y funcionales, en cuyo caso se dan los fenómenos de eyaculación femenina. Probablemente tu pareja es una de ellas y no debería preocuparle en absoluto, más allá de las cuestiones logísticas inevitables.

Sexo curada de Covid

PREGUNTA Quisiera saber si una mujer que se curó de covid 19 puede tener sexo y no contagiar al hombre.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si la mujer ya no tiene síntomas, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos no hay ningún inconveniente en que reanude su vida erótica habitual.

Las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección. Aunque la seguridad completa la suele dar el repetir la PCR cuatro semanas después de aparecer los síntomas.

No obstante, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Sin deseo por la menopausia

PREGUNTA Somos un matrimonio de 54 y 52 años respectivamente. Mi mujer tiene la menopausia desde hace más de 6 años siendo los primeros años duros por los sofocos y la ida y venida del periodo.

La trataron con parches hormonales pero la reacción no fue satisfactoria y los abandonó. En esa época la frecuencia de las relaciones sexuales disminuyó considerablemente.

Desde hace 2 años ya se ha regulado el tema de los sofocos y se encuentra mejor, pero ha perdido el deseo sexual por completo. En cuanto me acerco con preparativos me verbaliza que no es el momento y que cuando tenga ganas ya me lo dirá.

Hace unos meses con el confinamiento le regalé un satisfyer y por lo que ha comentado en alguna cena con amigos lo ha usado y le ha parecido “un gran invento para las mujeres”. A pesar de ello y de estar viviendo nuestra mejor época de pareja, compartiendo trabajo, viajes y aficiones, en el tema sexual me encuentro totalmente rechazado.

Ella me dice que soy un egoísta y que no sé lo que es la menopausia; yo busco el contacto físico, los tocamientos mutuos, la masturbación sin penetración, pero sin éxito alguno. No me parece que su reacción y nuestra relación sexual inexistente sea lo normal y que no tenga remedio, ¿qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO La menopausia es un tránsito evolutivo en la mujer que tiene una repercusión muy dispar en la erótica y salud sexual de la mujer.

En una primera etapa de cercanía menopáusica tu mujer vivió alteraciones habituales debidas al lógico descenso hormonal estrogénico vinculado al fin de la vida reproductiva; la ginecóloga le prescribió para aminorar la sintomatología terapia hormonal, que al parecer no toleró bien.

Probablemente, este descenso hormonal afectaría también a su salud vaginal y pudo ocasionar alguna molestia en vuestras relaciones eróticas coitales y una lógica afectación de su deseo.

Si el patrón hormonal es compatible con la normalidad sería conveniente realizar una historia sexual para analizar vuestra vida erótica pasada y presente, estilo de vida, presencia o ausencia de molestias durante el encuentro erótico, enfermedades actuales, toma o no de fármacos y un detallado análisis de vuestra relación de pareja en el ámbito relacional y convivencial.

Todos estos elementos permitirían hacer una composición de vuestra situación y poder iniciar una terapia sexual con algún profesional de la Sexología que consiga rehabilitar vuestra vida erótica, siendo todo ello compatible con el juguete erótico que le regalaste.

Mucha pasión

PREGUNTA He hablado con mujeres, con mis cuñadas y amistades cercanas y no les pasa lo que a mí. Resulta que tengo pareja desde hace 5 años y tenemos mucha pasión; pero, ¿es normal que con solo besarme y que me toque la cintura (el clítoris no me toca) ya me excito y echo muchísimo flujo?

Sé es bueno porque eso significa que me gusta y deseo estar con él, pero ¿tiene algún nombre sobre lo que me sucede? ¿Es necesario hablar con mi ginecóloga? Muchas gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO La respuesta sexual humana, es decir, cómo responde nuestro cuerpo a un estímulo erótico, es singular y personal en el marco de una secuencia de fases muy bien estudiadas, entre las que se encuentran el deseo y excitación sexual.

En la mujer, la excitación sexual tiene como una de sus expresiones físicas la lubricación vaginal y constituye un síntoma de buena salud sexual.

La lubricación vaginal responde a una filtración vaginal, por presión vascular de las paredes vaginales, de líquido que no tiene que ver con la orina.

Es probable que la cantidad de lubricación vaginal tenga que ver con tu nivel de excitabilidad, aunque esto no siempre se relacione claramente. No es necesario, por este motivo, que acudas a ningún servicio ginecológico.