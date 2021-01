“Es necesario un calendario vacunal único en España para garantizar la igualdad y equidad de todos los niños”

Como cada año, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) acaba de actualizar las recomendaciones de su calendario vacunal. El documento incluye todas las vacunas que, siguiendo criterios científicos, deberían estar presentes en un calendario que debería ser completo, universal y unificado a nivel nacional y que llegar a todos los niños que viven en nuestro país, otra de las reivindicaciones históricas del CAV. Algunas de ellas, como la del VPH en varones, no están en el calendario actual, y otras, como la neumocócica y la antivaricela, se han incluido en los últimos años, por eso, desde la CAV son optimistas y, como afirma en esta entrevista el coordinador del CAV-AEP, el doctor Francisco Álvarez, esperan que desde el sistema nacional de salud se haga caso a sus recomendaciones.

Desde el CAV-AEP, los pediatras lleváis años reivindicando un calendario vacunal único. ¿Por qué creéis que no se lleva a cabo?

Lo desconocemos, porque todas las vacunas que ha recomendado la AEP han entrado en el calendario financiado años después. Siempre alegan problemas presupuestarios, pero las vacunas nunca son un gasto, son una inversión. Por ejemplo, en el caso del rotavirus se ha demostrado que ahorraría 28 millones de euros al erario público y no ha entrado a pesar de todo en el calendario

¿Qué ventajas tendría un calendario único?

Sobre todo, la igualdad y equidad entre todos los niños españoles, para que la infancia en España reciba universalmente un calendario que mejore sus expectativas de salud.

“Las vacunas nunca son un gasto, son una inversión. Por ejemplo, en el caso del rotavirus se ha demostrado que ahorraría 28 millones de euros al erario público”

También hablan de un calendario de máximos. ¿Cuáles serían esos ‘máximos’?

Nuestro calendario se diferencia del oficial en la vacuna de la tosferina en adolescentes, la vacuna del rotavirus y del meningococo B en lactantes, la vacuna de los meningococos ACWY a los 12 meses de edad y la vacuna del VPH en varones adolescentes. Los adolescentes varones deberían inmunizarse frente a este virus dado su potencial en la prevención de las verrugas genitales y el cáncer asociado al VPH en esta población, la mejora que supondría para la inmunidad de grupo en la mujer y la ayuda a la erradicación global de la infección por el VPH.

¿Hay muchas diferencias entre los calendarios de unas comunidades a otras?

Las diferencias en este momento son pocas, por eso insistimos en el calendario total que recomienda la AEP. Cada vez se está más cerca de conseguir el calendario de vacunaciones único para toda España, pues poco a poco se van dando pasos en esa dirección, y algunas comunidades han incluido ya un calendario más avanzado que otras. Aunque aún quedan pendientes algunas decisiones para que todos los niños españoles reciban un calendario de máximos, y que sea el mismo para cualquier punto de la geografía española, como venimos reclamando desde el CAV- AEP desde hace tiempo. En estos momentos, Castilla y León es la que tiene el mejor calendario porque ha introducido antimeningocócica B en lactantes y la vacuna de los meningococos ACWY a los 12 meses.

¿Y las que no se incluyen en ninguna y deberían incluirse? ¿Alguna con especial urgencia?

Todas son necesarias.

“De momento las coberturas vacunales en España siguen siendo excelentes, no hay mucho antivacunas”

También reivindican la creación de un Comité Nacional de Inmunización. ¿Cuál sería su función y por quién debería estar formado?

Por las sociedades científicas relacionadas con las vacunas, por los pacientes y por los técnicos de salud pública de las comunidades y del ministerio y de la Agencia Española de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Serían más plurales las decisiones que se tomaran.

En España, comparado con otros países de nuestro entorno, hay bastante adherencia vacunal. ¿Se está notando el aumento de los movimientos antivacunas o el escepticismo que hay en torno a la vacuna del coronavirus?

De momento las coberturas siguen siendo excelentes y no hay mucho antivacunas, por eso es necesario mantener las coberturas vacunales en los niveles actuales, porque es lo que está permitiendo evitar la reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles. Es también prioritario para ello actualizar las eventuales vacunaciones demoradas o incompletas y optimizar su protección mediante las vacunas no incluidas en los calendarios oficiales.

¿Y se están manteniendo las tasas de vacunación a pesar de la presión asistencial debido a la pandemia?

Sí. La experiencia nos está demostrando que, principalmente por la actuación atenta de los pediatras, no tendrían por qué afectarse dichas coberturas. Tampoco tiene por qué afectar la campaña de vacunación contra la COVID porque los niños no forman parte de ella.

De momento, los menores no están incluidos en la estrategia de vacunación contra la covid-19. ¿Cuáles es su opinión al respecto?

Comirnaty (la vacuna de Pfizer) se administra a partir de los 16 años y la de Moderna a partir de los 18, porque hasta que no entren en los ensayos clínicos no se les podrá vacunar. Es una medida acertada, pues los niños no son trasmisores de la enfermedad, sino víctimas de los adultos.

Al final y, después de superado el primer trimestre, parece que los colegios no han sido un gran foco de transmisión. ¿Dónde se suelen contagiar los niños?

A los niños los contagian los adultos en su medio familiar. Los colegios son un factor protector para el coronavirus porque están en un entorno controlado y siempre los mismos. Cuando están en sus casas, van a centros comerciales y parques donde contactan con más niños y tiene más riesgo.

En caso de que se decida endurecer las medidas, ¿cuál sería su recomendación con respecto a los colegios?

Mantenerlos abiertos siempre por lo comentado anteriormente.

Y la vacunación (en general, no solo contra el COVID), ¿obligatoria o voluntaria?

En el caso de los niños y con las coberturas que tenemos la EAP siempre considera que la vacunación sea voluntaria. En el caso del coronavirus, si mucha gente no se vacunara y no consiguiéramos la inmunidad de grupo, dado que se trata de una pandemia para la que no tenemos tratamiento debería valorarse la obligatoriedad. Al menos en los sanitarios y cuidadores de personas vulnerables.