¿Es momento de renunciar a su trabajo?

Todos tienen malos días en el trabajo e incluso largos periodos en los que se sienten desanimados acerca de su empleo. Sin embargo, ¿distingue la diferencia entre la insatisfacción ordinaria y ocasional y un desajuste genuino? ¿Cómo saber que está verdaderamente listo para moverse? ¿Cómo salir con gracia?

Renunciar a un empleo puede afectar negativamente a su carrera y alterar su vida personal. Sin embargo, mantenerse en una situación indeseable puede ser peor. He aquí cómo decidir si realmente es tiempo de renunciar, y, de ser así, como irse en forma efectiva:

— OBSERVE LAS SEÑALES: Averigüe si está aburrido acerca de la película completa o con las actividades cotidianas- ¿Sigue prometiéndose que renunciará, pero nunca lo hace? ¿No está interesado en tener el puesto de su jefe? ¿Consistentemente está teniendo un bajo desempeño? Si nota una o más de estas señales, pregúntese si es que los costos de permanecer en el trabajo son razonables y aceptables para usted. Si sigue tratando de mejorar, pero no ve resultados, quizá sea tiempo de considerar si es que tiene lo que se requiere.

— PRUEBE LAS AGUAS: “Es mejor depender de información reunida de interacción en vivo con las personas, en lugar de girar en su propia silla,” dice Leonard Schlesinger, un coautor de “Just Start: Take Action, Embrace Uncertainty, Create the Future.” Tenga una conversación honesta con su jefe acerca de cómo lo perciben y qué es lo que usted puede lograr en su rol. También puede revisar si hay un desajuste proponiéndose la siguiente vez que su jefe deba asignar un trabajo de alto perfil. Si lo ignoran, podría deberse a que él no aprecia sus habilidades y es tiempo de moverse.

— CONOZCA LOS RIESGOS: Antes de tomar una decisión final, asegúrese de que ha evaluado las desventajas. Hay riesgos en irse: Podría dañar relaciones, perder ingresos necesarios o manchar su currículum. Ser visto como alguien que repetidamente renuncia a los trabajos también dañará su reputación profesional. “Esto podría volverse especialmente problemático si encuentra un rol que realmente quiere, pero no puede poner el pie en la puerta debido a su riesgosa trayectoria,” dice Daniel Gulati, coautor de “Passion & Purpose: Stories from the Best and Brightest Young Business Leaders.”

— SIEMPRE SALGA HACIA ALGO: Puede mitigar parte de los riesgos decidiendo qué sigue desde antes de salir. Es mejor tener al menos una noción de lo que quiere hacer, o incluso un plan completo. “Si realmente odia lo que está haciendo, absolutamente debería irse, pero no antes de que identifique otra cosa que tenga buenas probabilidades de amar en el futuro,” señala Gulati.

— NO SALGA CORRIENDO POR LA PUERTA: Podría fantasear con aventarle el trabajo a su jefe, pero eso sólo le dará alivio de corto plazo y posiblemente podría arruinar su vida profesional. Discuta la decisión con las personas que importan en su vida: pareja, hijos, amigos. Pídale consejo a mentores o antiguos jefes. Lo más importante, observe la situación desde la perspectiva de su jefe y considere cómo crear un proceso respetuoso de desvinculación.