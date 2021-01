¿Es mejor el Aplidin o la cloroquina? Guía básica para no perderse con todos los tratamientos contra el coronavirus

Se trata de principios activos inicialmente usados contra la malaria y posteriormente contra diferentes enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide. Su uso ya empezó a investigarse en 2004 para tratar a pacientes con el virus SARS-CoV y volvió a ser fruto de debate después de que el ex presidente de EE UU, Donald Trump, asegurara habérselo administrado. Pero por ahora se ha pausado el tratamiento hasta que los estudios en curso no esclarezcan un poco sus efectos.

Todavía no hay conclusiones claras sobre la eficacia de este tratamiento en pacientes con coronavirus. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA, por sus siglas en inglés) lo autorizó al principio de la pandemia, pero luego revocó su decisión -como también lo hizo la OMS posteriormente- al demostrarse que no era efectivo y que incluso podía causar graves problemas cardíacos . “Los beneficios conocidos y posibles de la cloroquina y la hidroxicloroquina ya no superan los riesgos conocidos y posibles para el uso autorizado”, sentenció el comunicado publicado el pasado junio.

