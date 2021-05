“Es medio paso más lento y se cansa más rápido que antes”

Becker no sólo ‘raja’ de Nadal. También apunta a Roger Federer , que acaba de reincorporarse y no ha mostrado su mejor tenis ni mucho menos. “No se puede esperar que sea uno de los grandes favoritos en París. Llega después de una larga lesión y tiene que volver a su mejor estado de forma”, advierte, aunque apunta a que sólo necesita “partidos, y partidos, y partidos” para ponerse a tono.

“Normalmente dirías: ‘Nadal ha ganado tres de los cuatro torneos en tierra batida’, pero eso no sucedió este año. Ganó un torneo menor, Barcelona, y ahora finalmente Roma: Stefano Tsitsipas ganó en Montecarlo y Sascha Zverev en Madrid. Hay que decir con toda claridad que los demás jugadores se han puesto un poco al día allí, o al revés: Nadal cumplirá 35 años a principios de junio . No hay torneo que sea físicamente más exigente que Roland Garros. Quizás ya sea la primera señal de los tiempos con un Nadal que va m edio paso más lento o se cansa un poco más rápido que antes. Al final, también se puede ver en los resultados: también lo pasó mal en Roma y Barcelona”, analiza.

