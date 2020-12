¿es más higiénico depilado o no influye?

Existe una creencia muy arraigada sobre la relación entre el vello púbico y la higiene. Ya no solo con relación al mal olor del que hablábamos anteriormente, sino de que la zona se ve más limpia, más atractiva y más higiénica . No obstante, esto está muy lejos de ser verdad.

Además, como hemos explicado el vello púbico cumple una función esencial, la de evitar en lo posible la fricción durante el sexo y el exceso de sudoración. Por ello, con una buena higiene (con productos adecuados para la zona íntima que no dañen su pH) no tiene por qué el vello púbico generar mal olor .

Todas las zonas de nuestro cuerpo pueden desprender un mal olor si no mantenemos una buena higiene . Así, podemos tener las axilas sin depilar y no pasará nada siempre y cuando la higiene sea la adecuada. Pues lo mismo sucede con el vello púbico. No tiene por qué desprender mal olor.

¿Qué ocurre al no tener vello? Que puede producirse un exceso de fricción causando molestias y malestar después de haber mantenido relaciones sexuales. Por lo tanto, el vello púbico no molesta en las relaciones sexuales, es más, ayuda a que la zona se mantenga más seca .

