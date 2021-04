¿es más contagiosa? ¿escapa a las vacunas?

En cuanto a la mortalidad, Jiménez Cid apunta que no se ha demostrado que estas nuevas variantes sean más virulentas . No obstante, subraya que, si la transmisibilidad es mayor, aumenta el número de enfermos y la saturación de los hospitales, lo que puede provocar una peor atención y un incremento en los fallecimientos.

Ambos expertos coinciden en que, así como la mutación N501Y -presente en la versión británica del virus- sí induce un aumento en la capacidad de contagio, no está claro que ocurra lo mismo con la E484K . “¿Provoca una mayor transmisibilidad? Podría afectar, pero no está totalmente demostrado. Sin embargo, se puede inferir del éxito en la prevalencia, porque han desplazado a otras variantes”, considera Jiménez Cid.

“La inmunidad que se ha generado es eficaz, pero no tanto. No anula la antigenicidad, pero sí la disminuye”, coincide Jiménez Cid, que plantea la posibilidad de reformular en un futuro las vacunas para incluir estas variantes, de forma que algunas puedan ser incluso polivalentes.

“Esta mutación afecta bastante a la capacidad neutralizante de algunos de los anticuerpos producidos al estimular la respuesta inmune que bloquean la entrada del virus en nuestras células. Cuando nos hemos infectado antes con otras variantes diferentes, algunos anticuerpos no funcionan. Sin embargo, eso no significa que dejemos de tener inmunidad . Es capaz de reducir la eficacia, pero no la elimina”, ahonda.

